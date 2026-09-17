Preocupação com cerco do ICE ronda eleitores brasileiros nos Estados Unidos

Na tentativa de driblar possíveis ações da agência de imigração de Donald Trump, o ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), o governo brasileiro decidiu levar neste ano o ponto de votação de Nova York e região para dentro de um campus universitário, onde, ao menos teoricamente, há restrições para as ações dos agentes. Sob reserva, fontes do Itamaraty dizem que a mudança tem, sim, relação com o temor de ações contra imigrantes ilegais no dia das eleições.

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A medida foi tomada em meio a preocupações da comunidade brasileira e das próprias autoridades com as ações do ICE. Embora nos bastidores representantes do governo confirmem, oficialmente o Itamaraty nega que a mudança de endereço tenha por objetivo driblar os agentes do ICE. A explicação formal é que o novo lugar foi escolhido porque o Consulado-Geral em Nova York tem limitações de espaço e, por isso, é preciso recorrer ao aluguel de instalações que comportem o público apto a votar.

“O Consulado-Geral em Nova York não dispõe de espaço físico para assegurar o fluxo de mais de 39 mil eleitores aptos a votar em sua jurisdição. Desde 2018, as eleições brasileiras na cidade são realizadas em espaços alugados: em 2018, no Complexo Educacional Julia Richman; e, 2022, no Cathedral High School; e, este ano, no Queens College”, informou o Itamaraty em resposta aos questionamentos do PlatôBR. “O Consulado-Geral em Nova York identificou o Queens College como sendo a opção mais adequada para cumprimento dos critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral (espaço, acessibilidade, proximidade ao transporte público, etc)”, diz ainda a nota.

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Segundo o governo, ao todo há 265.452 brasileiros aptos a votar nestas eleições vivendo nos Estados Unidos. Eles poderão se dirigir a 15 locais de votação, distribuídos por doze estados. Há, por parte das autoridades brasileiras, uma preocupação de que a possibilidade de o ICE realizar ações nos arredores desses locais acabe afastando esses eleitores das urnas. No caso de Nova York, mesmo após a definição do Queens College como local de votação o temor persiste. Isso porque a região do Queens é conhecida por ser bastante visada pelo ICE e, ainda que o campus seja uma área teoricamente protegida, existe a possibilidade de haver operações no entorno.