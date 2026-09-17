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Enquanto STF mobiliza Brasília, deputados ‘fazem o diabo’ nos estados pela reeleição

Partidos estão preocupados mesmo é em garantir espaço na Câmara e, consequentemente, fatia considerável do bolo do fundo partidário

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/09/2026 11:20

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Enquanto STF mobiliza Brasília, deputados ‘fazem o diabo’ nos estados pela reeleição
Enquanto STF mobiliza Brasília, deputados ‘fazem o diabo’ nos estados pela reeleição crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Enquanto o eleitorado está, com razão, focado na crise do STF em Brasília, nos estados, longe do centro do poder, candidatos a deputado estão “fazendo o diabo” para garantir um lugar na Câmara.

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“O foco mesmo é na Câmara. Está todo mundo gastando horrores para depois negociar as emendas”, disse à coluna um candidato à reeleição.

A fala do parlamentar, sob reserva, apenas recorda uma prática óbvia que se intensificou nas últimas eleições, a partir do grande balcão de negócios em que se transformaram o Congresso e os mandatos.

Recentemente, um alto executivo de uma grande empresa do varejo brasileiro brincou com a coluna que “os maiores CEOs do Brasil, atualmente, são os presidentes de partido político”.

“Ninguém administra tantos bilhões por ano como eles”, justificou.

A dinheirama do fundo partidário, vale lembrar, é definida a partir do tamanho da bancada federal das legendas.

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Na briga entre a ala de Alexandre de Moraes e André Mendonça no Supremo, o baixo e o alto cleros do Parlamento lavam as mãos e só querem saber de se reeleger para continuar trabalhando pela soberania de si mesmos, claro.

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