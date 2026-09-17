‘STF tirou a Presidência do pai e, agora, vai dar ao filho’, diz deputado do PL

Como já noticiamos, corre entre aliados de Flávio Bolsonaro a convicção de que a crise sem precedentes no STF favorece o candidato do PL à Presidência da República.

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A frase que a coluna tem ouvido nos bastidores é: “O STF tirou a Presidência do pai, agora o STF vai dar a Presidência ao filho”.

O deputado José Medeiros (PL-MT), um dos candidatos ao Senado apoiados por Flávio, disse que “está mais do que na hora de os ministros deixarem de ser os protagonistas da escolha de presidente neste país”.

“Esse ativismo já extrapolou todos os limites possíveis. É preciso devolver o protagonismo do processo eleitoral para quem é dono dele: o eleitor. É melhor deixar a política para os políticos. As decisões da Justiça para a Justiça. E a legislação para o Legislativo”, disse à coluna.

Medeiros concorda com a análise feita por colegas do PL sobre a influência do STF no resultado da eleição de outubro.

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“Há quatro anos, o STF tirou Lula da cadeia e, na prática, o Jair Bolsonaro da Presidência. Agora, o mesmo STF me parece que vai tirar o Lula da Presidência e, na prática, fazer o Flávio Bolsonaro presidente.”