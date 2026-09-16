PT revida ‘Lula é Moraes’ com ‘Flávio é Vorcaro’

A militância do PT tem voltado a explorar nas redes sociais, com mais intensidade, a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro.

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A coluna apurou que a mensagem “Flávio é Vorcaro, Vorcaro é Flávio” tem sido impulsionada organicamente e não nasceu na campanha petista.

Trata-se de uma reação ao “Lula é Moraes, Moraes é Lula”, que bolsonaristas têm espalhado desde o “Moraes Day“.

Quando o áudio de Flávio para Vorcaro foi divulgado, em maio, o baque na campanha do PL foi tão grande que houve quem acreditasse, por semanas, até em troca de candidato.

Com o tempo, Flávio ajustou a narrativa e conseguiu neutralizar a crise.

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Agora, acuado com a crise no STF, o PT tenta reabrir essa frente de ataque.