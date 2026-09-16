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Renan volta a chamar Flávio de ‘bandido’ e critica voto útil estimulado pelo PL

Candidato do Missão à Presidência acredita que movimento pode levar à "loucura" de o PT explorar dicurso anticorrupção

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/09/2026 12:44

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Renan volta a chamar Flávio de ‘bandido’ e critica voto útil estimulado pelo PL
Renan volta a chamar Flávio de ‘bandido’ e critica voto útil estimulado pelo PL crédito: Foto: Reprodução/Globo

Renan Santos, que iniciou nesta semana uma tour pelo país de ônibus, criticou nesta quarta-feira, 16, o chamado “voto útil” em Flávio Bolsonaro, estimulado pela campanha do PL.

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“Colocar um sujeito tão bandido para enfrentar Lula no segundo turno é fazer o PT vencer uma eleição falando de combate à corrupção. Uma completa loucura. O verdadeiro voto útil é o voto em candidato que não estava na lista de contatos de Daniel Vorcaro: eu”, disse à coluna o candidato do Missão.

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Assim como Renan, os demais candidatos do segundo pelotão das pesquisas Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Romeu Zema acompanham um melhor desempenho de Flávio desde o agravamento da crise no STF.

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