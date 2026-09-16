Supremo ’em recuperação judicial’

Em meio a tantas análises neste dia seguinte à vergonhosa sessão no STF de terça-feira, 15, a coluna ouviu de uma liderança política uma frase que resume bem o sentimento em Brasília:

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“O Supremo deveria pedir recuperação judicial e tentar evitar a falência moral.”

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A estratégia escancarada de transformar a crise sem precedentes em um “todo mundo fez” conseguiu fazer com que muita gente, nos bastidores do poder, levasse a sério comentários de que o ideal seria começar o Supremo do zero, com novos integrantes e após uma reforma profunda.