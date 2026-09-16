Assine
overlay
Início PlatôBr

Crise no STF faz crescer aliança silenciosa do Centrão com Flávio Bolsonaro

Lideranças partidárias seguram apoio público, mas veem candidatura presidencial do PL em ascensão com a balbúrdia no Supremo

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/09/2026 09:24

compartilhe

×
Crise no STF faz crescer aliança silenciosa do Centrão com Flávio Bolsonaro
Crise no STF faz crescer aliança silenciosa do Centrão com Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Vittor Sales/Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

O Centrão, especialista em cheiro de poder em Brasília, está dando passos em direção a Flávio Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lideranças de partidos que declararam neutralidade no primeiro turno da corrida presidencial passaram a “precificar”, em meio à crise sem precedentes no STF, uma eventual vitória do candidato do PL em outubro.

Por ora, o apoio será dado em silêncio, por meio de costuras nos bastidores.

A estratégia é deixar os anúncios oficiais para depois de 4 de outubro, para “gerar um impacto” logo na largada de um esperado segundo turno entre Lula e Flávio, conforme explicou à coluna um presidente de partido do Centrão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outro motivo para não escancarar o apoio agora é não atrapalhar os planos de garantir um tamanho significativo das bancadas federais. É a partir do número de deputados federais que se define a verba do fundo partidário.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay