A palavra usada por Ibaneis para definir a turbulenta sessão do Supremo

O ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) classificou como “triste” a sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) que discutiu o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Advogado renomado, o emedebista acompanhou a sessão durante toda esta terça-feira, 15.

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A sessão foi marcada por divergências e bate-bocas entre ministros e terminou suspensa após o pedido de vista do ministro Flávio Dino. O placar estava em 4 a 3 quando a discussão foi suspensa. Dino tem até 90 dias corridos para devolver o processo ao plenário. Até lá, o Supremo não se posicionará se Moraes poderá ser investigado ou não pelas supostas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A reação de Ibaneis tem dois ingredientes particulares. O primeiro é que esse mesmo escândalo ajudou a desgastar a imagem do político, após a tentativa de compra do Master pelo BRB (Banco de Brasília) e que resultou na desistência do político de concorrer ao Senado.

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O segundo é que foi justamente Alexandre de Moraes que determinou o afastamento do então governador do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Pouco mais de dois meses depois, o próprio ministro autorizou o retorno de Ibaneis ao comando do Palácio do Buriti.