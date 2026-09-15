A ‘watch party dos senadores para acompanhar a sessão do fim do mundo no STF

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado convocou uma audiência pública, acredite se quiser, destinada a assistir e comentar, em tempo real, a sessão extraordinária do STF (Supremo Tribunal Federal) que poderia definir o futuro do ministro Alexandre de Moraes na corte. A watch party dos senadores contou, inclusive, com transmissão ao vivo da TV Senado.

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Inicialmente, os senadores tentaram convencer o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) a convocar uma sessão no plenário no mesmo dia da chamada “sessão do fim do mundo”. Diante da negativa, encontraram uma alternativa no colegiado presidido pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). O requerimento para a realização da audiência foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Além do emedebista, participaram da sessão Tereza Cristina (PP-MS), Efraim Filho (PL-PB), Esperidião Amin (PP-SC), Jorge Seif (PL-SC), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Carlos Portinho (PL-RJ).

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Oficialmente, o motivo era nobre: discutir “os desdobramentos institucionais” da sessão do STF e suas “repercussões sobre os direitos humanos e garantias fundamentais”. Na prática, a audiência funcionou como uma espécie de mesa redonda de programa esportivo, com senadores se revezando no microfone para comentar os lances e acompanhar, lance a lance, o placar do primeiro julgamento da história em que um ministro do Supremo poderia entrar no rol dos investigados.