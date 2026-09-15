‘Tiro no pé de Mendonça’: bolsonaristas criticam impedimento de Nunes Marques

A decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), em se declarar impedido no julgamento que pode definir o futuro do também ministro Alexandre de Moraes pegou mal entre bolsonaristas ouvidos pelo PlatôBR. Indicado à corte pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), Nunes Marques era tratado nos bastidores como um voto potencialmente favorável a André Mendonça e, portanto, à investigação contra Moraes diante das revelações envolvendo sua proximidade com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

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Nunes Marques, porém, preferiu ficar fora do embate. Ao se declarar impedido o que, juridicamente, é diferente de alegar suspeição , o ministro justificou que sua participação poderia ter impacto sobre as eleições de outubro, já que atualmente preside o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Eu não tenho dúvida, e os debates vão influir [nas eleições], que esse julgamento pode impactar o processo eleitoral. Então não me sinto confortável de participar desse julgamento. Eu me declaro impedido”, afirmou em plenário, ainda na abertura da sessão.

A explicação, contudo, não convenceu. “Em uma votação histórica como essa, ele [Nunes Marques] deveria ter votado”, disse o líder da oposição na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). “Chegaremos à conclusão de que todos os ministros ou estão impedidos ou suspeitos, pelo bem ou pelo mal”, acrescentou o senador Carlos Portinho, também do PL. No núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, a leitura foi ainda mais dura. Um dos integrantes avaliou sob reserva que o ministro, ao se afastar, acabou reconhecendo a existência de um componente político no julgamento. “Quando ele faz isso, admite que há motivação política. Um tiro no pé do André Mendonça”, defendeu um interlocutor.

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Entre integrantes da campanha bolsonarista, circula uma versão menos confortável para seu impedimento no julgamento: a revelada relação de proximidade entre o filho, Kevin Marques, e Vorcaro, que incluiria um pagamento de R$ 500 mil feito pelo banqueiro por suposta consultoria tributária. Segundo as conversas reveladas, o valor foi mencionado em mensagens trocadas entre o executivo e o ex-diretor jurídico do Master. Na sessão desta terça-feira, 15, Nunes Marques negou qualquer irregularidade.