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Paulo Gonet ignorado e em silêncio na sessão histórica do STF

Conversas no celular de Vorcaro envolvendo o procurador-geral mencionavam viagens, uísque, charutos e até o envio de fotos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/09/2026 13:35

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Paulo Gonet ignorado e em silêncio na sessão histórica do STF
Paulo Gonet ignorado e em silêncio na sessão histórica do STF crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

Paulo Gonet, sentado ao lado do presidente do STF, Edson Fachin, permaneceu em silêncio durante as duas primeiras horas da sessão histórica que deveria tratar da relação do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro.

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O procurador-geral da República não foi nem sequer citado pelos integrantes da corte.

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