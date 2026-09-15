Paulo Gonet ignorado e em silêncio na sessão histórica do STF

Paulo Gonet, sentado ao lado do presidente do STF, Edson Fachin, permaneceu em silêncio durante as duas primeiras horas da sessão histórica que deveria tratar da relação do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro.

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O procurador-geral da República não foi nem sequer citado pelos integrantes da corte.

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Gonet também aparece em mensagens de Vorcaro.