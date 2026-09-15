Forças Armadas fazem questão de ficar de fora da crise do STF
Caserna considera que a disputa é interna do Supremo e deve ser resolvida pelos próprios civis
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Os quartéis estão tranquilos diante da maior crise da história do STF, com consequências ainda imprevisíveis.
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A caserna compreende que a situação é interna do Supremo e assim deve ser encarada pelos militares.
“É uma crise de civis, que civis precisam resolver”, disse à coluna uma importante liderança militar.
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As Forças Armadas ficarão de fora da crise em curso.