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Forças Armadas fazem questão de ficar de fora da crise do STF

Caserna considera que a disputa é interna do Supremo e deve ser resolvida pelos próprios civis

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/09/2026 09:50

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Forças Armadas fazem questão de ficar de fora da crise do STF
Forças Armadas fazem questão de ficar de fora da crise do STF crédito: Arte: Daniel Medeiros/PlatôBR

Os quartéis estão tranquilos diante da maior crise da história do STF, com consequências ainda imprevisíveis.

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A caserna compreende que a situação é interna do Supremo e assim deve ser encarada pelos militares.

“É uma crise de civis, que civis precisam resolver”, disse à coluna uma importante liderança militar.

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As Forças Armadas ficarão de fora da crise em curso.

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