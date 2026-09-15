O Senado que Erika Kokay espera encontrar em 2027

Candidata ao Senado pelo PT no Distrito Federal, a deputada federal Erika Kokay avalia que a próxima legislatura poderá produzir um Senado com perfil diferente do atual e sem a maioria de direita projetada por parte do campo conservador. Em entrevista ao PlatôBR, a parlamentar afirmou acreditar no crescimento da bancada de centro-esquerda e disse que a eleição poderá “mudar o perfil do Senado para reafirmar um campo democrático popular”.

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Na avaliação da petista, o movimento também deve alcançar a Câmara, com a eleição de parlamentares mais alinhados às demandas da sociedade.

Erika reconheceu a necessidade de uma “reforma do Judiciário”, inclusive com mudanças na composição dos órgãos de controle e maior participação popular nos conselhos. Sobre o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), porém, fez uma ressalva: disse que o mecanismo não pode ser usado como instrumento para anistiar condenados por crimes contra a democracia. Para ela, eventuais processos contra integrantes da corte precisam estar amparados em investigação e apuração rigorosas.

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A petista também defendeu que a tentativa da direita de conquistar mais cadeiras no Senado está ligada à intenção de formar uma base capaz de pressionar o STF e um eventual novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem Kokay espera ajudar a reeleger. “Eu acho que a extrema direita não vai conseguir o seu intento no Senado, como você está dizendo, mas nós vamos aumentar a bancada no Senado numa numa lógica democrática popular. Então, portanto, eu acho que vai ser o inverso que a extrema direita está buscando”, disse.