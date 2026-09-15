Chegou o dia da sessão do fim do mundo no STF

O rito finalmente foi definido por Edson Fachin, mas o roteiro de fato da sessão que pode definir o futuro de Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda é uma incógnita para todas as partes envolvidas. A única certeza que se tem é que não faltarão lances de tensão. A sessão seguirá o formato regimental genérico de um julgamento colegiado no plenário da corte. O esperado é que os ministros decidam o que fazer com as provas coletadas pela Polícia Federal que escancaram a relação de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, estopim da maior crise da história da corte.

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Após várias conversas de Fachin com os demais ministros — a última foi com Kassio Nunes Marques, nesta segunda-feira, 14 –, o tribunal anunciou o que deve ser o passo a passo da sessão. A ideia é que o presidente da corte faça a abertura dos trabalhos, com leitura e aprovação da ata da última sessão, e depois anuncie o julgamento do caso, apresentando o relatório com as evidências que pesam contra Alexandre de Moraes. Já que avocou para si a relatoria do caso, Fachin ainda terá o papel de deliminar o objeto do julgamento, o que não estava claro até a véspera, mas pode ser exatamente a proposta apresentada por André Mendonça de abrir uma investigação formal contra Moraes.

Na sequência, a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestará e Fachin deve ser o primeiro a votar, seguido pelos demais ministros que estiverem aptos a participar da decisão — é esperado que alguns se deem por impedidos, como o próprio Moraes e Dias Toffoli, que no início do ano abriu mão da relatoria do caso Master após a revelação de negócios de sua família com a teia do Master. É nessa parte da sessão que poderá haver algum pedido de vista, uma saída regimental que daria à ala ligada a Moraes a possibilidade de ganhar tempo para uma saída negociada. Outras manobras também são esperadas.

Temendo que isso agrave ainda mais a crise, já que há uma enorme expectativa na opinião pública em relação à sessão, outros ministros já se articulam para antecipar seus votos sobre a abertura da investigação, de modo que se conheça uma decisão ao final. A depender do desfecho, a conclusão do julgamento poderá ser adiada por até 90 dias, prazo regimental para a devolução do processo. Só ao final de todos os votos é que caberá ao presidente do STF proclamar o resultado.

A seguir, um breve resumo de como deve ser a participação de cada um dos dez ministros:

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Alexandre de Moraes como é o alvo principal do julgamento, não deve votar

como é o alvo principal do julgamento, não deve votar Dias Toffoli deve se declarar impedido, repetindo a posição adotada ao abrir mão da relatoria do caso Master

deve se declarar impedido, repetindo a posição adotada ao abrir mão da relatoria do caso Master André Mendonça como personagem que deflagrou a crise ao expor as evidências contra Moraes, é um voto a favor pela abertura da investigação, mas provavelmente haverá tentativas de impedi-lo de participar da decisão

como personagem que deflagrou a crise ao expor as evidências contra Moraes, é um voto a favor pela abertura da investigação, mas provavelmente haverá tentativas de impedi-lo de participar da decisão Kassio Nunes Marques como se aliou a Mendonça no caso do afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, tende a apoiar a abertura de investigação

como se aliou a Mendonça no caso do afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, tende a apoiar a abertura de investigação Luiz Fux assim como Nunes Marques, acompanhou Mendonça no caso Andrei Rodrigues e deve defender que Moraes seja investigado

assim como Nunes Marques, acompanhou Mendonça no caso Andrei Rodrigues e deve defender que Moraes seja investigado Flávio Dino integra o grupo mais próximo de Moraes e entrou em rota de colisão com André Mendonça ao reverter o afastamento do chefe da PF

integra o grupo mais próximo de Moraes e entrou em rota de colisão com André Mendonça ao reverter o afastamento do chefe da PF Cristiano Zanin cobrou acesso ao conteúdo integral do celular de Vorcaro antes de votar, em um movimento que foi interpretado dentro da corte como uma tentativa de “tumultuar” a sessão

cobrou acesso ao conteúdo integral do celular de Vorcaro antes de votar, em um movimento que foi interpretado dentro da corte como uma tentativa de “tumultuar” a sessão Gilmar Mendes Também pediu acesso à íntegra dos conteúdos do telefone de Vorcaro, defendeu o adiamento da sessão e propôs que Fachin assumisse a relatoria do caso

Também pediu acesso à íntegra dos conteúdos do telefone de Vorcaro, defendeu o adiamento da sessão e propôs que Fachin assumisse a relatoria do caso Cármen Lúcia não integra nenhum dos dos blocos conhecidos do tribunal — nem o pró-Moraes nem o pró-Mendonça — e é vista como fiel da balança

não integra nenhum dos dos blocos conhecidos do tribunal — nem o pró-Moraes nem o pró-Mendonça — e é vista como fiel da balança Edson Fachin a posição do presidente da corte, que se tornou relator do caso Moraes, é uma incógnita, embora nos bastidores se especule que ele deverá defender a abertura de investigação como forma de preservar a corte

A sessão do fim do mundo no STF, tida como a mais dramática dos 136 anos de história da corte, tem início previsto para as 10 horas.