‘Não confio em WhatsApp’, disse Alexandre de Mores três anos atrás

Nesta segunda-feira, 14, véspera do julgamento no STF sobre a situação de Alexandre de Moraes, voltou a circular nas redes sociais e entre autoridades em Brasília uma participação do ministro em evento da Revista Piauí, em 2023.

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Na ocasião, Moraes defende que “conversas institucionais” devem existir, “de A a Z”, independentemente de partido ou coloração ideológica.

Questionado sobre os limites, os critérios e a transparência dessas conversas envolvendo autoridades públicas, o ministro dá uma gaguejada na resposta, que saiu assim:

“A conversa tem que ser uma conversa lícita, uma conversa republicana. Mas qual a transparência? Você marca a conversa e conversa. Eu, eu acho que tem muito de hipocrisia nisso. Porque, se você quiser, você conversa pelo WhatsApp. Ninguém vai ficar sabendo também. Nem o WhatsApp a gente acha Eu não confio muito. Não confio em WhatsApp. Eu só falo ‘oi, tudo bem, boa tarde, boa noite’.”

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Será que o ministro confiava em mensagens escritas no bloco de notas e enviadas em visualização única?