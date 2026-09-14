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A volta dos panelaços?

Convocação espontânea nas redes sociais testa a união entre direita e esquerda contra "a corrupção no STF"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/09/2026 11:32

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A volta dos panelaços?
A volta dos panelaços? crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

Circula pelas redes sociais uma convocação de panelaço para esta segunda-feira, 14, antes do Jornal Nacional, da TV Globo.

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Não há um grupo específico por trás da convocação. O chamado fala em “esquerda e direita unidas contra a corrupção no STF”.

Em 2013, as históricas manifestações em todo o país também começaram sem uma origem definida. O movimento acabou culminando no impeachment de Dilma Rousseff, três anos depois. De lá para cá, porém, as ruas voltaram a ser capturadas por grupos políticos e, sobretudo após os ataques de 8 de janeiro de 2023, não conseguiram mais unir ideologias diferentes.

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A sessão no STF que, em tese, vai analisar a situação de Alexandre de Moraes está marcada para esta terça-feira, 15, às 10h, com transmissão ao vivo pela TV Justiça.

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