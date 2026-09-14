‘É guerra’: na véspera de julgamento sobre Moraes, Dino mira aliado de Mendonça

Flávio Dino começou a semana autorizando a Polícia Federal a deflagrar uma operação que tem como alvo o deputado Cezinha de Madureira, do PL de São Paulo.

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Cezinha busca o terceiro mandato como deputado federal.

Na manhã desta segunda-feira, 14, ele recebeu a visita da Polícia Federal em uma ação que investiga desvio de emendas. Tráfico de influência em tribunais superiores também está no radar da investigação.

Pastor do Ministério de Madureira e liderança evangélica no Congresso, Cezinha é muito próximo de André Mendonça. Foi ele quem teria intermediado um encontro entre o ministro do STF e Daniel Vorcaro, em 2025.

Cezinha teve papel decisivo na indicação de Mendonça ao STF. Mais recentemente, trabalhou ao lado do ministro, sem sucesso, para emplacar Jorge Messias na corte.

A operação da PF na véspera do julgamento marcado para decidir sobre Alexandre de Moraes mostra a disposição de uma ala do Supremo de espalhar lama para todos os lados, para ver quem se salva.

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“É guerra. E não tem recuo. Quem for mais fraco que corra”, comentou com a coluna uma liderança política em Brasília, com bom trânsito com ministros do STF.