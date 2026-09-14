‘É guerra’: na véspera de julgamento sobre Moraes, Dino mira aliado de Mendonça
Operação da PF contra Cezinha de Madureira prova que ninguém está disposto a ceder ou recuar na crise do Supremo
compartilhe
Flávio Dino começou a semana autorizando a Polícia Federal a deflagrar uma operação que tem como alvo o deputado Cezinha de Madureira, do PL de São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Cezinha busca o terceiro mandato como deputado federal.
Na manhã desta segunda-feira, 14, ele recebeu a visita da Polícia Federal em uma ação que investiga desvio de emendas. Tráfico de influência em tribunais superiores também está no radar da investigação.
Pastor do Ministério de Madureira e liderança evangélica no Congresso, Cezinha é muito próximo de André Mendonça. Foi ele quem teria intermediado um encontro entre o ministro do STF e Daniel Vorcaro, em 2025.
Cezinha teve papel decisivo na indicação de Mendonça ao STF. Mais recentemente, trabalhou ao lado do ministro, sem sucesso, para emplacar Jorge Messias na corte.
A operação da PF na véspera do julgamento marcado para decidir sobre Alexandre de Moraes mostra a disposição de uma ala do Supremo de espalhar lama para todos os lados, para ver quem se salva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“É guerra. E não tem recuo. Quem for mais fraco que corra”, comentou com a coluna uma liderança política em Brasília, com bom trânsito com ministros do STF.