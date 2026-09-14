BTG/Nexus: a três semanas do primeiro turno, de quem ainda se pode tirar voto

A pesquisa BTG/Nexus desta segunda-feira, 14, mostra a disputa presidencial cristalizada entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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A três semanas do primeiro turno, o grau de interesse nas eleições chegou ao maior nível da série (81%), assim como o percentual dos que dizem já ter escolhido seu candidato e não pretendem mudar (83%).

No primeiro turno, Lula se recuperou um pouco e voltou a 42% das intenções de voto. Flávio continua em trajetória de ascensão, agora com 37%. Augusto Cury, o terceiro colocado, desidratou um pouco mais não passa de 6%.

A pesquisa detecta onde há mais espaço para mudança de voto. Os eleitores de Ronaldo Caiado e Romeu Zema são os únicos que têm mais da metade ainda disposta a mudar de candidato: 51% e 70%, respectivamente.

Esse é o ponto de preocupação para a campanha de Lula, uma vez que os eleitores de Zema, principalmente, tendem a migrar para Flávio em um eventual segundo turno.

No cenário de segundo turno, inclusive, Lula voltou a ficar numericamente à frente de Flávio, mas o empate técnico entre os dois persiste: 47% a 46%. A rejeição de Flávio está ligeiramente maior: 50%, contra 48% de Lula.

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A pesquisa também mostra que, no segundo turno, 89% dos eleitores afirmam já ter tomado sua decisão de voto, sem chance de mudança.