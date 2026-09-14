A indignação e a irônica inspiração de Renan Santos no PT

Renan Santos perdeu a paciência um pouco mais.

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O candidato do Missão à Presidência da República subiu o tom, dizendo ter “desprezo” por quem vota em Flávio Bolsonaro.

“Uma pessoa que vota num cara que é envolvido com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e quer ter uma opinião política? Sua opinião política é lixo e é a mesma coisa”, disse ele, no fim da semana passada, em evento com empresários em São Paulo.

Semanas atrás, também com empresários, mas em Brasília, Renan já havia falado em “amoralismo do brasileiro”.

“Percebo uma sensação muito grande de desistência. Ninguém liga mais para a corrupção, ninguém está dando bola. Há uma aceitação da corrupção”, comentou, na ocasião.

A esperança de Renan é inspirada, ironicamente, no PT.

Renan entende que o último “despertar geracional entre os brasileiros” ocorreu na década de 1980, com jovens encantados pelas propostas do Partido dos Trabalhadores. No entendimento do candidato, “não deu muito certo, mas foi poderoso”.

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“Agora, o meu partido lidera a preferência do jovem brasileiro. É algo geracional. O futuro será glorioso, mas se preparem porque o presente será uma desgraça.”