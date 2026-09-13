Cardeal de Brasília diz que o conflito ‘está dominando’ o STF e pede paz

O arcebispo de Brasília, o cardeal dom Paulo Cezar Costa, pediu aos fiéis, neste domingo, 13, que rezassem por uma “sociedade de paz” em meio ao “momento conflitivo em Brasília”.

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A referência à crise sem precedentes no STF foi feita durante uma missa na Basílica São Francisco de Assis, na capital federal.

“Nós estamos vivendo um momento conflitivo na vida da nossa Brasília. Todos nós estamos acompanhando os momentos que nós estamos vivendo. Falta o quê? Paz. O conflito está dominando o Supremo Tribunal Federal. Mas o caminho não é o conflito, o caminho é a paz”, disse o cardeal.

Ele continuou afirmando que muitos estão se deixando dominar pelo rancor e pela raiva.

“Às vezes a gente quer uma sociedade de paz, mas não quer as condições para construir uma sociedade de paz”, emendou.

Dom Paulo também chamou a atenção para os riscos de um “país polarizado”.

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“Estamos vivendo uma sociedade que está se deixando mover pelas paixões e pelos sentimentos. A gente começa a olhar o outro como inimigo, como alguém que devo odiar, e não como um irmão que pensa diferente. Isso só leva à destruição.”