Vice de Zema vai a Cármen Lúcia cobrar funcionamento do Conselho de Ética do Senado
Ministra é relatora de ação do Novo para que Davi Alcolumbre determine a apreciação de projetos que estão simplesmente ignorados há mais de dois anos
compartilhe
O senador Eduardo Girão, candidato a vice na chapa presidencial de Romeu Zema, solicitou neste sábado, 12, uma audiência, “com a maior brevidade possível”, com a ministra Cármen Lúcia para cobrar uma decisão em meio ao não funcionamento do Conselho de Ética do Senado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A ministra é relatora de um mandado de segurança impetrado pelo Partido Novo que cobra o funcionamento do Conselho, simplesmente abandonado na gestão de Davi Alcolumbre.
Há mais de dois anos, o Conselho de Ética do Senado está às moscas.
A primeira e única reunião da atual composição, em 9 de julho de 2024, foi realizada para definir presidente (Jayme Campos) e relator (Eduardo Braga). E só.
Enquanto isso, representações se acumulam na gaveta do Conselho, como a que pede apuração envolvendo Ciro Nogueira, presidente do PP, pelas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nos bastidores, o presidente do Senado chega a fazer chacota quando é cobrado pelo funcionamento do Conselho.