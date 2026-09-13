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Vice de Zema vai a Cármen Lúcia cobrar funcionamento do Conselho de Ética do Senado

Ministra é relatora de ação do Novo para que Davi Alcolumbre determine a apreciação de projetos que estão simplesmente ignorados há mais de dois anos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/09/2026 09:18

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Vice de Zema vai a Cármen Lúcia cobrar funcionamento do Conselho de Ética do Senado
Vice de Zema vai a Cármen Lúcia cobrar funcionamento do Conselho de Ética do Senado crédito: Foto: Victor Piemonte/STF

O senador Eduardo Girão, candidato a vice na chapa presidencial de Romeu Zema, solicitou neste sábado, 12, uma audiência, “com a maior brevidade possível”, com a ministra Cármen Lúcia para cobrar uma decisão em meio ao não funcionamento do Conselho de Ética do Senado.

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A ministra é relatora de um mandado de segurança impetrado pelo Partido Novo que cobra o funcionamento do Conselho, simplesmente abandonado na gestão de Davi Alcolumbre.

Há mais de dois anos, o Conselho de Ética do Senado está às moscas.

A primeira e única reunião da atual composição, em 9 de julho de 2024, foi realizada para definir presidente (Jayme Campos) e relator (Eduardo Braga). E só.

Enquanto isso, representações se acumulam na gaveta do Conselho, como a que pede apuração envolvendo Ciro Nogueira, presidente do PP, pelas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Nos bastidores, o presidente do Senado chega a fazer chacota quando é cobrado pelo funcionamento do Conselho.

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