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Ameaças veladas, sinais cifrados e recados: o jogo de bastidores na crise do STF

Na tentativa de influenciar decisão sobre futuro de Moraes, emissários sinalizam que outros ministros podem ser arrastados para o centro da guerra

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
13/09/2026 00:04

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Ameaças veladas, sinais cifrados e recados: o jogo de bastidores na crise do STF
Ameaças veladas, sinais cifrados e recados: o jogo de bastidores na crise do STF crédito: Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O jogo está pesado. Aliados de Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal) têm sinalizado nos bastidores que se Edson Fachin colocar em pauta o pedido para investigá-lo outros ministros podem ser arrastados para o escândalo. As ameaças veladas ganharam tração após o presidente da corte indicar que o plenário começará a decidir se Moraes pode ser afastado em razão de suas ligações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão foi marcada por Fachin para terça-feira, 15. Nesta sexta, 11, porém, o ministro Gilmar Mendes, decano da corte, defendeu que não há condições para que a reunião seja realizada.

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Entre quem vive o dia a dia do STF, o diagnóstico é de que muitos ministros têm evitado se aproximar das figuras radioativas de Moraes e Mendonça, protagonistas da crise institucional sem precedentes que engolfa a corte, por receio de serem atraídos para o embate. Ganha força, inclusive, a aposta de que, caso Moraes se torne alvo de uma apuração formal por sua relação de proximidade com Vorcaro, haverá cobrança por um encaminhamento semelhante do plenário em relação a outros ministros implicados no caso Master.

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A tensão em torno da sessão é tanta que, como forma de amortecer riscos e ampliar o caráter institucional do momento, a ideia é que ex-presidentes do tribunal estejam presentes, sentados nas primeiras fileiras das poltronas que cercam o plenário. Nos bastidores, na tentativa de potencializar o clima de que há muita gente com histórias a serem explicadas, não faltam emissários de diferentes lados espalhando histórias conhecidas e outras nem tanto sobre ministros da corte, na tentativa de influenciar nas posições que eles devem adotar.

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