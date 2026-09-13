Leila e o caixa gordo para tentar vencer dobradinha bolsonarista na corrida ao Senado

Candidata à reeleição, a senadora Leila Barros (PDT) tem o caixa mais gordo entre os postulantes ao Senado pelo Distrito Federal: são R$ 3,8 milhões disponíveis para bancar despesas de campanha. Em segundo nas pesquisas de intenção de voto, a pedetista recebeu R$ 250 mil a mais que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), líder na corrida por uma das duas vagas em disputa, que soma pouco mais de R$ 3,5 milhões em recursos.

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O caixa da pedetista é puxado principalmente por recursos partidários: R$ 3,75 milhões repassados pelo PDT e o restante pelo PSOL, que integra a federação junto à sigla pedetista. É o maior aporte de um partido entre os postulantes ao Senado. Para se ter ideia, Michelle e Bia Kicis, candidatas do PL ao Senado, receberam R$ 3,45 milhões e pouco mais de R$ 3 milhões, respectivamente, em repasses da legenda, que detém a maior cota do Fundo Eleitoral, o Fundão.

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Outra curiosidade da disputa financeira é o caso de Ronaldo Fonseca (PSD), que, mesmo com R$ 3 milhões disponíveis para a campanha, aparece com desempenho tímido nas pesquisas. Sebastião Coelho (Novo) fica à frente dele, com apenas R$ 210,7 mil em caixa. Erika Kokay (PT), que está em terceiro na disputa, tem o segundo maior orçamento da disputa (R$ 3,55 milhões). As cifras deixam claro que dinheiro em caixa não se traduz, necessariamente, em votos.