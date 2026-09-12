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O temor de bets com o papel encontrado na churrasqueira de Ciro Nogueira

PF recolheu anotação com nomes e números durante busca e apreensão em endereço ligado ao senador. Não há qualquer prova de irregularidade

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/09/2026 19:32

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O temor de bets com o papel encontrado na churrasqueira de Ciro Nogueira
O temor de bets com o papel encontrado na churrasqueira de Ciro Nogueira crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Polícia Federal encontrou, durante uma busca e apreensão em endereço de Ciro Nogueira, um papel com anotações perto da churrasqueira.

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De acordo com relatório policial que veio à tona a partir das quebras de sigilo do caso Master, uma funcionária da casa disse que o senador havia entregado papéis para que fossem queimados por serem “antigos ou sem serventia”.

A queima não ocorreu, ainda segundo ela, por falta de tempo.

Nesse rascunho específico, aparece a palavra “Câmara” como uma espécie de título, seguida de uma lista de primeiros nomes e números ao lado.

Os nomes coincidem com os de deputados.

O papel, por si só, não prova a prática de qualquer irregularidade. A própria PF destacou que o material “carece de esclarecimento” e passará por análise contextualizada.

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A coluna soube que representantes de bets ficaram alvoroçados com a notícia, temendo que o papel possa se referir a repasses que teriam sido supostamente acordados com parlamentares.

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