Alexandre de Moraes descarta se afastar ou mesmo renunciar
Ministro diz a colegas que não cogita sair de cena antes de uma eventual decisão do plenário da corte
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Alexandre de Moraes avisou aos ministros mais próximos que não existe a possibilidade de se afastar, muito menos de renunciar espontaneamente.
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