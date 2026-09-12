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Alexandre de Moraes descarta se afastar ou mesmo renunciar

Ministro diz a colegas que não cogita sair de cena antes de uma eventual decisão do plenário da corte

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/09/2026 18:56

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Alexandre de Moraes descarta se afastar ou mesmo renunciar
Alexandre de Moraes descarta se afastar ou mesmo renunciar crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

Alexandre de Moraes avisou aos ministros mais próximos que não existe a possibilidade de se afastar, muito menos de renunciar espontaneamente.

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