Alexandre de Moraes descarta se afastar ou mesmo renunciar

Alexandre de Moraes avisou aos ministros mais próximos que não existe a possibilidade de se afastar, muito menos de renunciar espontaneamente.

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Se cair, vai querer levar mais gente com ele.