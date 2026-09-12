Em meio à crise no STF, o momento em que Lula encontrou refúgio

A viagem de Lula ao Piauí, em meio ao furdunço no Supremo, chegou a ser criticada por aliados.

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Mas um integrante da campanha do presidente ponderou com a coluna que o ato em Teresina, com milhares de pessoas, “foi o que salvou a semana” de Lula.

“Ele ficou grudado no celular entre uma agenda e outra, mas teve muito contato com o povo, que é o que ele gosta”, disse a fonte.

“Foi o que deu sentimento à campanha nesta semana. Sem a ida ao Piauí, teria sido pior. Se não for para a rua, aí lascou”, emendou.

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Como todo candidato à reeleição, Lula está tendo de conciliar as atividades na Presidência com as de candidato.