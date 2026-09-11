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Após separação de Ibaneis, Mayara Noronha ganha flores e atiça rumores de romance

Sem oficializar, ex-primeira-dama do DF publicou imagem do buquê nas redes sociais com um cartão sinalizando o início de "novos ciclos"

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
11/09/2026 20:54

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Após separação de Ibaneis, Mayara Noronha ganha flores e atiça rumores de romance
Após separação de Ibaneis, Mayara Noronha ganha flores e atiça rumores de romance crédito: Platobr Politica

A advogada Mayara Noronha, recém-separada do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), inflamou a ala dos curiosos da internet ao publicar foto de um buquê de rosas vermelhas colombianas que teria recebido nesta sexta-feira, 11, em Brasília. Também candidata a deputada federal pelo Podemos, a ex-primeira-dama também compartilhou no perfil o cartão assinado pelo suposto remetente.

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“Como é bom receber flores em um dia comum Às vezes, a vida encontra jeitos simples de lembrar que novos ciclos podem começar quando a gente menos espera. Há flores que chegam só para enfeitar o dia. Outras parecem anunciar uma nova estação”, escreveu. 

Desde o fim do casamento com Ibaneis Rocha, a ex-secretária de Desenvolvimento Social tem dado sinais de que também vive uma nova fase na vida pessoal. Mesmo diante da desistência ao Senado do ex-governador, Mayara decidiu enfrentar as urnas em carreira solo, e agora deixar no ar se os novos planos também incluem o coração. 

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