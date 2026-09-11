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Novo Datafolha confirma empate técnico. PT aposta que Lula ‘cresce na adversidade’

Já no primeiro turno, instituto mostra, agora, Lula e Flávio Bolsonaro separados por quatro pontos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/09/2026 19:14

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Novo Datafolha confirma empate técnico. PT aposta que Lula ‘cresce na adversidade’
Novo Datafolha confirma empate técnico. PT aposta que Lula ‘cresce na adversidade’ crédito: Foto: Ricardo Stuckert e Carlos Moura/Agência Senado

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, confirmou uma disputa presidencial acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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No primeiro turno, o petista aparece com 39%, já vendo o candidato do PL no retrovisor, com 35%.

No cenário de segundo turno entre os dois, o levantamento constatou mais um empate técnico: Lula tem 46%, contra 44% do filho do ex-presidente.

Petistas acreditam que a quebra total do sigilo das investigações do caso Master pode ajudar a diluir as crises e tirar um pouco da pressão sobre Lula, atrelado pela campanha do PL ao ministro Alexandre de Moraes, principalmente.

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Uma liderança do partido disse à coluna que Lula “costuma crescer na pressão e na adversidade”. Essa mesma fonte afirmou que torce para que “alguém sangre” no Supremo, para esfriar a situação e ajudar o eleitorado a voltar a discutir projetos.

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