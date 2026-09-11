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Senadores querem holofote no mesmo dia da sessão do STF

Às vésperas das eleições, parlamentares buscam microfone aberto para explorar politicamente a crise na corte

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/09/2026 18:42

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Senadores querem holofote no mesmo dia da sessão do STF
Senadores querem holofote no mesmo dia da sessão do STF crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Senadores tentam convencer Davi Alcolumbre a convocar uma sessão no plenário no mesmo dia em que o STF se reunir para discutir a situação de Alexandre de Moraes.

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Se não houver mudança, a sessão no Supremo será na próxima terça-feira, dia 15.

Os senadores não querem discutir uma proposta específica.

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A três semanas das eleições, o que eles querem principalmente os que disputam a reeleição é púlpito livre e microfone aberto para tentar surfar na crise sem precedentes na Suprema Corte.

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