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O que sobrou ao ministro Alexandre de Moraes

Esforço é claramente no sentido de evitar que a crise recaia apenas sobre um dos integrantes da corte

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/09/2026 14:20

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O que sobrou ao ministro Alexandre de Moraes
O que sobrou ao ministro Alexandre de Moraes crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

É consensual no meio político a avaliação de que, sem defesa, o ministro Alexandre de Moraes partiu para uma estratégia de não afundar sozinho.

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Ao pedir a Edson Fachin a quebra total do sigilo do caso Master, ele quer arrastar junto, principalmente, o colega Dias Toffoli.

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Ele quer dividir um pouco o protagonismo, disse à coluna um presidente de partido.

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