O que sobrou ao ministro Alexandre de Moraes

É consensual no meio político a avaliação de que, sem defesa, o ministro Alexandre de Moraes partiu para uma estratégia de não afundar sozinho.

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Ao pedir a Edson Fachin a quebra total do sigilo do caso Master, ele quer arrastar junto, principalmente, o colega Dias Toffoli.

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Ele quer dividir um pouco o protagonismo, disse à coluna um presidente de partido.