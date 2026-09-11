Marco Aurélio Mello: sessão secreta seria ‘suicídio institucional’

O ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello, criador da TV Justiça, afirmou à coluna que o esforço de alguns integrantes da atual composição da corte para que a sessão da próxima terça-feira, 15, seja secreta é “inexplicável”.

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“Receio da publicidade? Não sei, é inexplicável. Agente público é livro aberto. Não pode ter receio de publicidade”, disse.

Marco Aurélio emendou:

“O Supremo está sangrando. Se tiver um ato desses, é um verdadeiro suicídio institucional.”

O ex-ministro argumentou que o Estado de Direito pressupõe transparência e que a publicidade é a medula da administração pública.

Ele acrescentou, ainda, que pretende acompanhar a sessão pela TV Justiça na próxima semana.

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“Eu não vou ao plenário. Mas nós todos temos interesse em acompanhar pela televisão. Espero que o absurdo não ocorra com uma sessão plenária fechada.”