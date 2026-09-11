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Quebra de sigilos requenta Flávio investigado e transforma Mendonça em ‘comunista’

Lembrança de decisão tomada pelo ministro do STF quatro meses atrás também enfraquece tese de que ele age para favorecer a campanha do PL

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/09/2026 10:16

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Quebra de sigilos requenta Flávio investigado e transforma Mendonça em ‘comunista’
Quebra de sigilos requenta Flávio investigado e transforma Mendonça em ‘comunista’ crédito: Foto: Fellipe Sampaio /STF

A lembrança da informação, conhecida desde julho, de que André Mendonça incluiu Flávio Bolsonaro em inquérito que investiga corrupção e lavagem de dinheiro no financiamento do filme “Dark Horse” força, nesta sexta-feira, 11, as campanhas presidenciais a ajustarem discursos.

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A brincadeira nos bastidores de Brasília, a partir da quebra do sigilo de inquéritos do caso Master, é a de que “Mendonça já é comunista na Austrália”.

Até ontem, o ministro indicado por Jair Bolsonaro era tratado como o novo herói da direita por ter partido para cima de Alexandre de Moraes.

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Por outro lado, embora se acredite que o esquentamento da notícia possa colocar Flávio novamente no centro do furacão do “Dark Horse”, do lado da esquerda há a constatação de que, ao mesmo tempo, isso enfraquece a tese de que o ministro age politicamente para favorecer o candidato do PL à Presidência da República.

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