‘Represa de impunidade se rompeu’: crise no STF faz um senador lavar a alma

Alessandro Vieira está de alma lavada.

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Logo no início do mandato, ainda em 2019, o senador apresentou a primeira proposta de CPI da Lava Toga, que viria a ser arquivada três vezes, inclusive com o apoio de Flávio Bolsonaro.

Este ano, como relator da CPI do Crime Organizado, Vieira sugeriu o indiciamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e de ministros do STF. Claro, acabou entrando na mira do Supremo.

Agora, com a crise sem precedentes em andamento e a exposição de fatos relacionados a integrantes da corte, o senador sergipano respira aliviado.

“O que estamos testemunhando é o rompimento de uma represa de impunidade e crimes que durou séculos. Absolutamente tudo que foi apontado no relatório da CPI do Crime Organizado sobre os ministros do STF está confirmado pelo fim do sigilo”, escreveu o parlamentar nas redes sociais nesta sexta-feira, 11.

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“E a história vai cobrar o preço dos omissos, cúmplices e covardes”, acrescentou.