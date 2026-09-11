A promessa que chega do Centrão e anima a campanha de Flávio

Flávio Bolsonaro já recebeu a garantia de que pelo menos um partido do Centrão que decidiu pela neutralidade no primeiro turno da corrida presidencial vai caminhar com ele em eventual segundo turno contra Lula.

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As negociações são feitas nos bastidores, com muita discrição, mas a promessa de anúncio de apoio logo após o dia 4 de outubro tem animado o entorno do candidato do PL, que já vem de um otimismo eleitoral a partir da eclosão da crise sem precedentes no STF.

A expectativa é de que deputados, senadores e eventuais governadores eleitos em primeiro turno de centro-direita ajudem a impulsionar a esperada segunda etapa da campanha.

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Lula sabe desse movimento e, por isso, tem cobrado empenho redobrado de auxiliares nas próximas três semanas, ainda que a possibilidade de um resultado no primeiro turno tenha ficado mais distante nos últimos dias.