O clima na OAB-DF com a abertura de processo contra escritório da esposa de Moraes

Conselheiros da OAB-DF comemoraram o que classificaram como atitude corajosa da seccional em instaurar procedimento ético-disciplinar contra os sócios do escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A apuração foi aberta a partir de revelações que constam em relatório da PF (Polícia Federal) sobre a atuação da advogada na defesa de Daniel Vorcaro, do liquidado Banco Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme apurado pela coluna, há um coro quase uníssono de satisfação pela abertura do procedimento. Mesmo assim, ninguém arrisca prever o desfecho do processo. A leitura nos bastidores é a de que uma eventual punição à esposa do ministro do STF, que pode ir da simples aplicação de multa até o cancelamento da inscrição regional, dependerá diretamente do avanço das investigações que também agitam os corredores da própria corte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para que a advogada seja punida, são necessários os votos favoráveis de dois terços do Conselho Pleno da seccional. Ao instaurar o procedimento, a OAB-DF afirmou que o procedimento será conduzido com observância do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade para a demonstração dos serviços prestados pelo escritório e da regularidade da contratação. O procedimento tramita sob sigilo.