Nikolas Ferreira pode não encontrar alvo do protesto em Macapá
Manifestação convocada pelo deputado do PL de Minas Gerais quer pressionar o presidente do Senado em meio à crise no STF
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Nikolas Ferreira decidiu liderar um ato em Macapá para pressionar Davi Alcolumbre a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes.
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Inicialmente, Nikolas disse que a manifestação seria em frente à casa do presidente do Senado.
Depois, ajustou o local para a Praça Jaci Barata, no centro da cidade, às margens do Rio Amazonas. O ato está marcado para domingo, 13, às 15h.
Ocorre que, muito provavelmente, Alcolumbre nem estará na cidade.
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“Ele não foi convidado”, brincou um aliado do senador.