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Nikolas Ferreira pode não encontrar alvo do protesto em Macapá

Manifestação convocada pelo deputado do PL de Minas Gerais quer pressionar o presidente do Senado em meio à crise no STF

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/09/2026 17:32

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Nikolas Ferreira pode não encontrar alvo do protesto em Macapá
Nikolas Ferreira pode não encontrar alvo do protesto em Macapá crédito: Foto.: Beto Barata/ PL

Nikolas Ferreira decidiu liderar um ato em Macapá para pressionar Davi Alcolumbre a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes.

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Inicialmente, Nikolas disse que a manifestação seria em frente à casa do presidente do Senado.

Depois, ajustou o local para a Praça Jaci Barata, no centro da cidade, às margens do Rio Amazonas. O ato está marcado para domingo, 13, às 15h.

Ocorre que, muito provavelmente, Alcolumbre nem estará na cidade.

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“Ele não foi convidado”, brincou um aliado do senador.

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