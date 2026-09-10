Nikolas Ferreira pode não encontrar alvo do protesto em Macapá

Nikolas Ferreira decidiu liderar um ato em Macapá para pressionar Davi Alcolumbre a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes.

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Inicialmente, Nikolas disse que a manifestação seria em frente à casa do presidente do Senado.

Depois, ajustou o local para a Praça Jaci Barata, no centro da cidade, às margens do Rio Amazonas. O ato está marcado para domingo, 13, às 15h.

Ocorre que, muito provavelmente, Alcolumbre nem estará na cidade.

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“Ele não foi convidado”, brincou um aliado do senador.