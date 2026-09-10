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Decano do STF mantém agenda na Itália, mas retornará a tempo da sessão decisiva

Ministro Gilmar Mendes é o decano da corte, que passa por uma tubulência interna sem precedentes

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/09/2026 15:32

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Decano do STF mantém agenda na Itália, mas retornará a tempo da sessão decisiva
Decano do STF mantém agenda na Itália, mas retornará a tempo da sessão decisiva crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

Gilmar Mendes ainda está na Itália, mas retornará ao Brasil a tempo de participar da sessão extraordinária convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, para a próxima terça-feira, 15.

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Gilmar é o decano do Supremo, que vive a maior crise de sua história.

Na terça-feira, 8, Gilmar participou, às margens do Lago di Como, em Cernobbio, do casamento da filha de Marcos Molina, empresário controlador da Marfrig/BRF e vizinho do ministro em Lisboa.

Um dos convidados da festa, realizada no luxuoso hotel Villa dEste, disse à coluna que Gilmar passou a maior parte do tempo ao telefone e de cara fechada.

De lá, Gilmar seguiu para a região do Piemonte, acompanhado da namorada, a ministra do TST Morgana de Almeida.

O ministro foi convidado para um seminário jurídico na Universidade de Turim nesta quinta-feira, 10.

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A assessoria do STF negou as interpretações no meio jurídico de Brasília de que a sessão ficou para a semana que vem pelo fato de Gilmar estar na Europa. Segundo o tribunal, a data foi definida única e exclusivamente em razão dos prazos estabelecidos pelo presidente da Corte nos casos que serão analisados, principalmente o que diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes.

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