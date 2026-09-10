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Quando o entorno de Ronaldo Caiado espera que ele receba alta

Candidato do PSD foi internado para buscar uma recuperação mais rápida e retomar o quanto antes a agenda de campanha

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/09/2026 15:08

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Quando o entorno de Ronaldo Caiado espera que ele receba alta
Quando o entorno de Ronaldo Caiado espera que ele receba alta crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

Internado nesta quinta-feira, 10, em São Paulo para tratar de maneira mais rápida uma amigdalite bacteriana, Ronaldo Caiado deve receber alta em 24 horas.

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Caiado tem 76 anos e fez um check-up completo assim que foi escolhido como candidato do PSD à Presidência da República.

Na quarta-feira, 9, durante a primeira agenda do dia, ele já havia reclamado com os mais próximos de fortes dores na garganta, que, inclusive, deixaram claramente a voz dele mais fraca.

Na madrugada, Caiado apresentou febre e resolveu entrar em contato com a amiga, conterrânea e médica que o acompanha há anos, Ludhmila Hajjar.

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A ideia é que ele tome duas doses intravenosas de antibiótico, com intervalo de 12 horas, e já possa retomar a agenda de campanha antes do fim de semana.

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