Quando o entorno de Ronaldo Caiado espera que ele receba alta

Internado nesta quinta-feira, 10, em São Paulo para tratar de maneira mais rápida uma amigdalite bacteriana, Ronaldo Caiado deve receber alta em 24 horas.

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Caiado tem 76 anos e fez um check-up completo assim que foi escolhido como candidato do PSD à Presidência da República.

Na quarta-feira, 9, durante a primeira agenda do dia, ele já havia reclamado com os mais próximos de fortes dores na garganta, que, inclusive, deixaram claramente a voz dele mais fraca.

Na madrugada, Caiado apresentou febre e resolveu entrar em contato com a amiga, conterrânea e médica que o acompanha há anos, Ludhmila Hajjar.

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A ideia é que ele tome duas doses intravenosas de antibiótico, com intervalo de 12 horas, e já possa retomar a agenda de campanha antes do fim de semana.