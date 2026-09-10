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Tensão entre os ministros e o segundo ‘circuit breaker’ seguido no STF

Presidente da corte tenta, sem sucesso por enquanto, manter o ambiente minimamente tranquilo até o dia 15 de setembro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/09/2026 13:08

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Tensão entre os ministros e o segundo ‘circuit breaker’ seguido no STF
Tensão entre os ministros e o segundo ‘circuit breaker’ seguido no STF crédito: Foto: Gustavo Moreno / STF

Edson Fachin cancelou a sessão extraordinária desta quinta-feira, 10, no STF.

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É o segundo dia seguido de cancelamento.

O empenho de Fachin era no sentido de que as coisas se mantivessem minimamente calmas no Supremo até a sessão já anunciada para a próxima terça-feira, 15.

Mas o pronunciamento cancelado de Alexandre de Moraes e a operação autorizada por Flávio Dino mantiveram a temperatura alta nos bastidores da corte.

Lideranças políticas e jurídicas consultadas pela coluna dizem que o clima entre os ministros é de “muita tensão”, o que é óbvio.

Perguntado se havia falado com algum dos ministros nos últimos dias, um ministro de Estado respondeu:

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“Não, estou até com medo de falar com eles.”

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