Ato convocado por Romeu Zema não poderá ocupar a frente do STF

Romeu Zema convocou um ato em Brasília para a próxima terça-feira, 15, quando haverá sessão no STF para tratar do caso envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, entre outras pendengas da crise suprema sem precedentes.

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Os manifestantes, porém, não poderão chegar à Praça dos Três Poderes. O monitoramento policial na Esplanada será reforçado e, provavelmente, ninguém que não esteja credenciado poderá passar de uma barreira que será formada nas proximidades do Congresso.

Desde o 8 de janeiro de 2023, a equipe de segurança do Supremo ganhou uma série de investimentos, com a aquisição até mesmo de um equipamento milionário para abater drones.

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A preocupação faz com que até parlamentares que se aproximam do prédio da corte para gravar vídeos sejam abordados. A reforma em andamento na Praça também tem ajudado a espantar o povo do centro do poder.