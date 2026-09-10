Assine
overlay
Início PlatôBr

Ato convocado por Romeu Zema não poderá ocupar a frente do STF

Segurança será reforçada na Esplanada e barreira deve impedir acesso de pessoas não credenciadas ao centro do poder

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/09/2026 12:04

compartilhe

×
Ato convocado por Romeu Zema não poderá ocupar a frente do STF
Ato convocado por Romeu Zema não poderá ocupar a frente do STF crédito: Foto: Iano Andrade / CNI

Romeu Zema convocou um ato em Brasília para a próxima terça-feira, 15, quando haverá sessão no STF para tratar do caso envolvendo Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, entre outras pendengas da crise suprema sem precedentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os manifestantes, porém, não poderão chegar à Praça dos Três Poderes. O monitoramento policial na Esplanada será reforçado e, provavelmente, ninguém que não esteja credenciado poderá passar de uma barreira que será formada nas proximidades do Congresso.

Desde o 8 de janeiro de 2023, a equipe de segurança do Supremo ganhou uma série de investimentos, com a aquisição até mesmo de um equipamento milionário para abater drones.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A preocupação faz com que até parlamentares que se aproximam do prédio da corte para gravar vídeos sejam abordados. A reforma em andamento na Praça também tem ajudado a espantar o povo do centro do poder.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay