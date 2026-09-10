Conversas reservadas e dedos para todos os lados: bastidores das decisões de Fachin

As decisões do ministro Edson Fachin, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), para tentar pôr fim ao embate entre ministros da corte se deram em meio a pressões de todos os lados. Fachin estava sendo cobrado a agir. Alas diferentes do própria corte, governo e congressistas queixavam-se de uma suposta “inércia”. Antes de reagir e assinar os despachos nesta quarta-feira, 9, ele chamou os principais envolvidos na crise para conversar, individualmente, em seu gabinete e por telefone — esse foi, inclusive, um dos motivos do raro anúncio do cancelamento da sessão do plenário da corte que estava prevista para a tarde.

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Pela manhã, Fachin se reuniu com Alexandre de Moraes, figura central da crise, que teve suas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro reveladas em um relatório cujo sigilo foi derrubado pelo também ministro André Mendonça. Com Mendonça, a conversa foi pelo telefone. De acordo com interlocutores, o relator do caso Master se mostrou indignado com a decisão do ministro Flávio Dino que, na contramão de uma decisão que havia expedido pouco antes, devolveu ao comando da Polícia Federal o delegado Andrei Rodrigues.

Mendonça pediu a Fachin a anulação da decisão de Dino que, a seu ver, era ilegal e desautorizava um colega da corte. O ministro também afirmou que Dino, ao devolver Andrei ao cargo, atropelou o plenário da Segunda Turma e o próprio presidente do tribunal, que estava analisando um recurso sobre o caso apresentado pela AGU (Advocacia-Geral da União).

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À tarde, foi a vez de Fachin falar com Dino, que defendeu as providências que tinha acabado de adotar. Ele sustentou, na conversa, o argumento de que Mendonça também atropela Fachin. Pessoas próximas ao ministro criticam o fato de que Mendonça iniciou sozinho a investigação de um colega — no caso, Alexandre de Moraes — “com métodos próprios”.