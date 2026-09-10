Assine
overlay
Início PlatôBr

O ‘hype’ de Augusto Cury esbarrou na crise do STF

Terceiro colocado em boa parte das pesquisas, candidato do Avante tenta sustentar a tese de que a candidatura dele é o freio para a polarização

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/09/2026 06:06

compartilhe

×
O ‘hype’ de Augusto Cury esbarrou na crise do STF
O ‘hype’ de Augusto Cury esbarrou na crise do STF crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

Até o “Moraes Day”, Augusto Cury estava em alta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O escritor e psiquiatra havia alcançado dois dígitos de intenções de voto para a Presidência da República e passou a chamar a atenção das campanhas adversárias.

Nas pesquisas desta semana, o candidato do Avante continua em terceiro lugar, mas a crise no STF acabou interrompendo o hype de Cury.

O entorno dele, porém, tenta manter a chama acesa, com o argumento de que a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro contaminou a Suprema Corte e que toda essa situação precisa de um freio de fora ou seja, por meio da candidatura dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde o início, Cury se apresentou como a “cura” para o embate tóxico entre direita e esquerda e acredita que o cenário no Supremo reforça a necessidade de uma alternativa.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay