O ‘hype’ de Augusto Cury esbarrou na crise do STF
Terceiro colocado em boa parte das pesquisas, candidato do Avante tenta sustentar a tese de que a candidatura dele é o freio para a polarização
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Até o “Moraes Day”, Augusto Cury estava em alta.
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O escritor e psiquiatra havia alcançado dois dígitos de intenções de voto para a Presidência da República e passou a chamar a atenção das campanhas adversárias.
Nas pesquisas desta semana, o candidato do Avante continua em terceiro lugar, mas a crise no STF acabou interrompendo o hype de Cury.
O entorno dele, porém, tenta manter a chama acesa, com o argumento de que a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro contaminou a Suprema Corte e que toda essa situação precisa de um freio de fora ou seja, por meio da candidatura dele.
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Desde o início, Cury se apresentou como a “cura” para o embate tóxico entre direita e esquerda e acredita que o cenário no Supremo reforça a necessidade de uma alternativa.