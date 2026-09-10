O ‘hype’ de Augusto Cury esbarrou na crise do STF

Até o “Moraes Day”, Augusto Cury estava em alta.

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O escritor e psiquiatra havia alcançado dois dígitos de intenções de voto para a Presidência da República e passou a chamar a atenção das campanhas adversárias.

Nas pesquisas desta semana, o candidato do Avante continua em terceiro lugar, mas a crise no STF acabou interrompendo o hype de Cury.

O entorno dele, porém, tenta manter a chama acesa, com o argumento de que a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro contaminou a Suprema Corte e que toda essa situação precisa de um freio de fora ou seja, por meio da candidatura dele.

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Desde o início, Cury se apresentou como a “cura” para o embate tóxico entre direita e esquerda e acredita que o cenário no Supremo reforça a necessidade de uma alternativa.