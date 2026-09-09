Fachin anula decisões, assume inquérito das fake news e marca sessão do fim do mundo

Criticado pela demora em tomar providências para aplacar a inédita crise em curso no STF, o ministro Edson Fachin, presidente da corte, tomou uma série de decisões relacionadas ao tema na noite desta quarta-feira, 9. Na principal delas, Fachin marcou a sessão no plenário que irá analisar as suspeitas que envolvem a relação do também ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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Além disso, Fachin suspendeu as decisões conflitantes de André Mendonça e Flávio Dino que resultaram no afastamento e, depois, na recondução do delegado Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal. Com isso, o ministro acabou por manter Rodrigues no cargo.

Por fim, o presidente do Supremo tirou de Moraes a relatoria do polêmico inquérito das fake news, instaurado há sete anos. As decisões foram tomadas após Fachin conversar individualmente com todos os ministros diretamente envolvidos na crise. Mais cedo, em um ato raro, ele havia cancelado a sessão da corte que estava marcada para a tarde.

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