O velho amigo de Lula que assumirá as funções de Marcola na campanha

Depois de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixar a coordenação da agenda da campanha do petista, a função deve ficar complementarmente a cargo do ex-ministro Gilberto Carvalho, que já trabalhava com ele.

Marcola deixou a função na campanha após a descoberta de que ele recebeu R$ 249 mil da lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal no escândalo do INSS. Ele nega qualquer irregularidade e sustenta que a transação foi “estritamente privada”.

Ex-ministro no governo de Dilma Rousseff e ex-chefe de gabinete de Lula durante os dois primeiros mandatos do presidente, Carvalho voltará a uma posição de destaque no entorno do petista depois de ter sido escanteado ao longo deste terceiro mandato, em que sua mais destacada lotação foi em uma secretaria do Ministério do Trabalho.

Um dos motivos que levaram Gilberto Carvalho a perder espaço no governo petista foi o fato de ele ter sido grande amigo de Marisa Letícia, mulher de Lula que morreu em 2011. Segundo pessoas com trânsito no Planalto, ele não é muito querido pela atual primeira-dama, Janja Lula da Silva.

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Interlocutores do presidente dizem a relação dele com Lula, de quem é amigo há décadas, tende a se estreitar novamente na nova função. A reação de Janja ainda é uma incógnita, especialmente porque ela perderá domínio sobre a agenda presidenta, uma vez que tinha forte ascendência sobre Marco