O que Lula e Alcolumbre conversaram na casa de Alexandre de Moraes

No encontro na casa de Alexandre de Moraes, na noite desta terça-feira, 4, Davi Alcolumbre pediu o apoio de Lula para a reeleição à presidência do Senado no próximo ano, segundo interlocutores ouvidos pela coluna.

Do outro lado, o presidente da República cobrou o empenho de Alcolumbre para aprovar, ainda neste ano, a proposta que acaba com a escala 6×1, já aprovada pela Câmara.

Lula também falou em “resolver a questão das emendas”, tema que tem tensionado a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso.

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Pelos relatos feitos à coluna, ficou acertado que algum entendimento sobre esse tema começará a ser construído após as eleições de outubro.