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‘Segredo’ na casa de Moraes: o que intriga no reencontro entre Lula e Alcolumbre

Senadores dizem que o local da conversa chamou mais atenção do que a reaproximação em si

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/08/2026 15:59

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‘Segredo’ na casa de Moraes: o que intriga no reencontro entre Lula e Alcolumbre
‘Segredo’ na casa de Moraes: o que intriga no reencontro entre Lula e Alcolumbre crédito: Foto: Pedro Gontijo / Presidência Senado

O que mais chamou a atenção de senadores no reencontro entre Lula e Davi Alcolumbre, nesta terça-feira, 4, não foi a reaproximação em si, mas o local escolhido.

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O presidente da República e o presidente do Senado estiveram na casa do ministro Alexandre de Moraes, à noite e fora da agenda. O encontro foi organizado pelo anfitrião e pelo ministro Cristiano Zanin, ambos do STF.

Uma semana antes, o microfone de Lula captou o momento, logo após um evento no Palácio do Planalto, em que o presidente convidou Moraes para um café.

“Por que na casa do Moraes? É muito estranho. A gente normalizou tudo”, afirmou, sob reserva, uma liderança do Senado.

Apesar do gesto, senadores ouvidos pela coluna afirmam não enxergar uma reconciliação entre Lula e Alcolumbre. Na avaliação deles, o encontro serviu para reduzir o afastamento que durava meses, mas está longe de encerrar as divergências entre os dois.

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Ao chegar ao Senado nesta quarta-feira, Alcolumbre disse ao G1 que o tema do encontro com Lula era “segredo”.

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