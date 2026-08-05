Uma nova frente na economia: o Brasil como hub de processamento de dados e de IA

Para o vice-presidente da Scala Data Centers, Luciano Fialho, o Brasil reúne condições para se consolidar como um hub global de processamento de dados e de inteligência artificial. O diagnóstico foi feito durante sua participação no Conexão 2030: O futuro do Brasil que constrói, promovido pelo PlatôBR em parceria com a Lotus nesta terça-feira, 4, Brasília.

Fialho avalia que o país conta com vantagens competitivas, incluindo a disponibilidade de matriz energética renovável, a ampla digitalização de serviços e a capacidade de atrair investimentos bilionários. O executivo pontuou que o Brasil pode ir além do consumo de tecnologia e assumir uma posição estratégica na economia digital ao processar dados tanto de empresas quanto de governos de outros países.

“A gente pode exportar energia com valor agregado através de dados. Eu posso trazer os dados de outros países, processar aqui, especialmente inteligência artificial, e devolver”, afirmou ele durante o painel “Tech e infra: inteligência artificial e datacenters como nova fronteira do desenvolvimento”, ao lado do CEO da EQI Asset, Ettore Marchetti, e de Rafael Prudente, sócio da Arton Capital.

Esporte como produto

Se a tecnologia desponta como uma nova frente para ampliar a presença brasileira no mercado internacional, o esporte já exerce esse papel há décadas. Treze vezes campeão mundial de jiu-jitsu, Roberto “Cyborg” Abreu afirmou no encerramento do evento que a modalidade se consolidou como um dos principais produtos de exportação do país. “Os produtos que o Brasil mais exporta seriam cachaça, futebol e samba. Eu discordo. Acho que tem um [produto] muito importante chamado jiu-jitsu”, disse ele no painel de encerramento, ao lado do co-CEO da Lotus, Ruy Hernandez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Cyborg, a arte marcial genuinamente brasileira reúne milhares de praticantes em mais de 100 países e conta com faixas-pretas formados no Brasil que atuam no exterior não apenas ensinando a modalidade, mas promovendo transformação social por meio do esporte. “O jiu-jitsu é a maior ferramenta de autoconhecimento e transformação que existe. Foi assim que começou na minha vida, e é assim que impacta a vida de outras pessoas.”