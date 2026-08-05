Vice de Flávio chegou a marcar coletiva para anunciar filiação a outro partido

O deputado Alfredo Gaspar, escolhido para ser candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, trocou de partido na última janela partidária.

Ele foi eleito deputado federal em 2022 pelo União Brasil. No início deste ano, chegou a negociar a filiação ao Novo, de Romeu Zema.

A ideia era disputar uma vaga no Senado por Alagoas, e uma coletiva de imprensa chegou a ser marcada para anunciar a mudança.

Na última hora, porém, Gaspar desistiu do Novo e se filiou ao PL.

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Justificou a decisão dizendo que, no partido de Valdemar Costa Neto, teria mais alternativas eleitorais, com a possibilidade de disputar tanto o Senado quanto o governo de Alagoas.