Ciro e Rueda: ‘No máximo, uma guerra fria’
Impasse sobre a aliança com o PL colocou dirigentes partidários em lados opostos
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Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antonio Rueda, presidente do União Brasil, ficaram em lados opostos na discussão sobre o apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.
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Rueda defendia a aliança com o PL. Ciro resistiu, e a posição do PP acabou impedindo que a federação fechasse apoio ao candidato.
Apesar da divergência, não houve rompimento entre os dois dirigentes.
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“No máximo, uma guerra fria”, resumiu à coluna um aliado de ambos.