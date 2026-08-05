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Ciro e Rueda: ‘No máximo, uma guerra fria’

Impasse sobre a aliança com o PL colocou dirigentes partidários em lados opostos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/08/2026 06:11

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Ciro e Rueda: ‘No máximo, uma guerra fria’
Ciro e Rueda: ‘No máximo, uma guerra fria’ crédito: Fotos: Sidney Lins Jr./Agência Liderança

Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antonio Rueda, presidente do União Brasil, ficaram em lados opostos na discussão sobre o apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.

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Rueda defendia a aliança com o PL. Ciro resistiu, e a posição do PP acabou impedindo que a federação fechasse apoio ao candidato.

Apesar da divergência, não houve rompimento entre os dois dirigentes.

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“No máximo, uma guerra fria”, resumiu à coluna um aliado de ambos.

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