Com Girão vice de Zema, Ceará deve decidir eleição no primeiro turno

Eduardo Girão aceitou ser candidato a vice na chapa encabeçada por Romeu Zema.

Com isso, a tendência é que a disputa pelo governo do Ceará fique ainda mais favorável a uma definição no primeiro turno, em 4 de outubro.

Girão era pré-candidato ao Palácio da Abolição e aparecia em terceiro lugar nas pesquisas.

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A avaliação de aliados é que uma parcela significativa dos eleitores do senador deve migrar para Ciro Gomes (PSDB), o que pode tornar ainda mais difícil a situação do governador Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição.