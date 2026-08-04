Com Girão vice de Zema, Ceará deve decidir eleição no primeiro turno
Saída do senador de direita da disputa estadual redistribuirá votos, aumentando as chances de uma vitória de Ciro Gomes
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Eduardo Girão aceitou ser candidato a vice na chapa encabeçada por Romeu Zema.
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Com isso, a tendência é que a disputa pelo governo do Ceará fique ainda mais favorável a uma definição no primeiro turno, em 4 de outubro.
Girão era pré-candidato ao Palácio da Abolição e aparecia em terceiro lugar nas pesquisas.
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A avaliação de aliados é que uma parcela significativa dos eleitores do senador deve migrar para Ciro Gomes (PSDB), o que pode tornar ainda mais difícil a situação do governador Elmano de Freitas (PT), candidato à reeleição.